Тарасов о поправках в Конституцию РФ: «Каждый неравнодушный должен принять участие в судьбе страны»

Полузащитник поздравил страну с Днем России.

«Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России! Очень горжусь Родиной! Всегда за нее играл и бился, за нашу историю и народ. 💪

Как любой патриот, хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы!

Сейчас Россия на пороге больших перемен – на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в ее судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадает раз в жизни. Когда как не в праздник об этом говорить! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺», – написал Тарасов в инстаграме.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 12 Июн 2020 в 5:33 PDT

Широков о самоизоляции после голосования за поправки в конституцию: «С чего властям ее возвращать? Если проголосуем неправильно?»