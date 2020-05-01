Тарасов о поправках в Конституцию РФ: «Каждый неравнодушный должен принять участие в судьбе страны»

Теги Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Политика Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил страну с Днем России.

«Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России! Очень горжусь Родиной! Всегда за нее играл и бился, за нашу историю и народ. 💪

Как любой патриот, хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы!

Сейчас Россия на пороге больших перемен – на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в ее судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадает раз в жизни. Когда как не в праздник об этом говорить! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺», – написал Тарасов в инстаграме.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Широков о самоизоляции после голосования за поправки в конституцию: «С чего властям ее возвращать? Если проголосуем неправильно?»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья