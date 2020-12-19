Орлов о Семаке: «Он очень закрытый, не диктатор. Ему не хватает плетки, на мой советский взгляд»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере .

– От какой черы Семаку стоило бы избавиться в первую очередь?

– Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

– Совсем не диктатор?

– Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

– Это кто же?

– Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!

– Просто и хорошо.

– В этом даже не надо сомневаться!

– Я не буду. Семак, значит, вправе сегодня сказать: «Не ходите за мной, я сам заблудился»?

– Семак все же идет правильным путем! Но он сам должен расти творчески. Как мы со стороны можем увидеть этот рост? Только если будут появляться новые тактические варианты. Но пока вариант один.

– Есть у вас ощущение, что Семак растет?

– Трудно сказать. Надо его лично получше знать. Я с Семаком общаюсь, но не так... Умом-то он все понимает! Мне есть с кем сравнивать. Знал лично всех великих тренеров, кроме Якушина и Маслова.

С Бесковым были прекрасные отношения. А Лобановский! Неслучайно я участвовал в фильме «Лобановский навсегда». Много про него говорю. Все окружение знало – мне есть что рассказать, – сказал Орлов.