Зырянов о Тедеско: «Он поворачивался в сторону «Зенита» и аплодировал при любом решении судьи. Провокационные действия»

Бывший полузащитник ответил на вопросы о декабрьском матче «Зенит» – «Спартак» (3:1), состоявшемся в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

– Вас не удивило, сколь легко «Зенит» обыграл в последнем матче в году «Спартак»?

– Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак».

У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было».

Мне было интересно понаблюдать за реакцией во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом матче за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже еще достаточно молодой тренер (улыбается).

– И что подметили?

– При любом решении судьи – спорном или не спорном, явном или сомнительном – Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал.

Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме, – сказал Зырянов.

Главным судьей матча был .

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