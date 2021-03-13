Sports.ru открывает вакансию креатора для TikTok

Sports.ru стремится присутствовать на всех существующих в онлайне платформах. Последний год мы активно представлены в TikTok и на данный момент уже являемся одним из крупнейших российских медиа в социальной сети.

У нас почти 500 000 подписчиков, более 8 миллионов лайков, совместно с TikTok мы сделали самый масштабный спортивный челлендж в России, но нам этого мало и мы хотим делать еще более качественный контент, реализовывать более крутые идеи и и запускать самые массовые челленджи. Именно поэтому мы открываем вакансию контент-менеджера (креатора) для TikTok.

В ваши задачи будет входить:

Мониторинг актуальных трендов и форматов в TikTok

Поиск вирального спортивного (и не только) контента

Cоздание контента: как в посредством монтажа роликов, так и через оригинальные съемки

Постоянная проверка новых форматов и подходов к созданию контента

Общение и коллаборации с дружественными TikTok-блогерами

Мы ждем, что ты:

Любишь спорт и можешь отличить Леброна от Дюрэнта и даже Де Брюйне от Зинченко

Максимально самостоятелен

Владеешь, как минимум, базовыми навыками монтажа

Готов быть в кадре

Понимаешь, как работают алгоритмы TikTok и что надо делать, чтобы регулярно залетать в реки

Готов постоянно пробовать новое: генерить собственные идеи, следить за трендами и вдохновляться ими

Намерен разорвать TikTok, не только спортивный, не только российский

Что мы предлагаем:

Автономность и полная свобода для проверки идей и задумок

Белая заработная плата

На выбор работа удаленно или из офиса в Москве (м. Новокузнецкая / Третьяковская)

Возможность стать звездой TikTok под крылом, с мощностями и ресурсами главного спортивного медиа в России и СНГ