Sports.ru открывает вакансию креатора для TikTok

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Sports.ru стремится присутствовать на всех существующих в онлайне платформах. Последний год мы активно представлены в TikTok и на данный момент уже являемся одним из крупнейших российских медиа в социальной сети.

У нас почти 500 000 подписчиков, более 8 миллионов лайков, совместно с TikTok мы сделали самый масштабный спортивный челлендж в России, но нам этого мало и мы хотим делать еще более качественный контент, реализовывать более крутые идеи и и запускать самые массовые челленджи. Именно поэтому мы открываем вакансию контент-менеджера (креатора) для TikTok.

В ваши задачи будет входить:

  • Мониторинг актуальных трендов и форматов в TikTok
  • Поиск вирального спортивного (и не только) контента
  • Cоздание контента: как в посредством монтажа роликов, так и через оригинальные съемки
  • Постоянная проверка новых форматов и подходов к созданию контента
  • Общение и коллаборации с дружественными TikTok-блогерами

Мы ждем, что ты:

  • Любишь спорт и можешь отличить Леброна от Дюрэнта и даже Де Брюйне от Зинченко
  • Максимально самостоятелен
  • Владеешь, как минимум, базовыми навыками монтажа
  • Готов быть в кадре
  • Понимаешь, как работают алгоритмы TikTok и что надо делать, чтобы регулярно залетать в реки
  • Готов постоянно пробовать новое: генерить собственные идеи, следить за трендами и вдохновляться ими
  • Намерен разорвать TikTok, не только спортивный, не только российский

Что мы предлагаем:

  • Автономность и полная свобода для проверки идей и задумок
  • Белая заработная плата
  • На выбор работа удаленно или из офиса в Москве (м. Новокузнецкая / Третьяковская)
  • Возможность стать звездой TikTok под крылом, с мощностями и ресурсами главного спортивного медиа в России и СНГ

Если это про тебя, напиши на marketing@sports.ru и расскажи (а лучше покажи), как должен выглядеть TikTok Sports.ru, какие форматы точно зайдут, что можно делать лучше, что лучше вообще не делать. В теме письма обязательно укажи «Вакансия креатора для TikTok».

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