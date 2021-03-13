Sports.ru открывает вакансию креатора для TikTok

Sports.ru стремится присутствовать на всех существующих в онлайне платформах. Последний год мы активно представлены в TikTok и на данный момент уже являемся одним из крупнейших российских медиа в социальной сети.
У нас почти 500 000 подписчиков, более 8 миллионов лайков, совместно с TikTok мы сделали самый масштабный спортивный челлендж в России, но нам этого мало и мы хотим делать еще более качественный контент, реализовывать более крутые идеи и и запускать самые массовые челленджи. Именно поэтому мы открываем вакансию контент-менеджера (креатора) для TikTok.
В ваши задачи будет входить:
- Мониторинг актуальных трендов и форматов в TikTok
- Поиск вирального спортивного (и не только) контента
- Cоздание контента: как в посредством монтажа роликов, так и через оригинальные съемки
- Постоянная проверка новых форматов и подходов к созданию контента
- Общение и коллаборации с дружественными TikTok-блогерами
Мы ждем, что ты:
- Любишь спорт и можешь отличить Леброна от Дюрэнта и даже Де Брюйне от Зинченко
- Максимально самостоятелен
- Владеешь, как минимум, базовыми навыками монтажа
- Готов быть в кадре
- Понимаешь, как работают алгоритмы TikTok и что надо делать, чтобы регулярно залетать в реки
- Готов постоянно пробовать новое: генерить собственные идеи, следить за трендами и вдохновляться ими
- Намерен разорвать TikTok, не только спортивный, не только российский
Что мы предлагаем:
- Автономность и полная свобода для проверки идей и задумок
- Белая заработная плата
- На выбор работа удаленно или из офиса в Москве (м. Новокузнецкая / Третьяковская)
- Возможность стать звездой TikTok под крылом, с мощностями и ресурсами главного спортивного медиа в России и СНГ
Если это про тебя, напиши на marketing@sports.ru и расскажи (а лучше покажи), как должен выглядеть TikTok Sports.ru, какие форматы точно зайдут, что можно делать лучше, что лучше вообще не делать. В теме письма обязательно укажи «Вакансия креатора для TikTok».
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