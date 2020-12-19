Левандовски – лучший игрок 2020 года в Германии, Санчо – 3-й, Холанд – 4-й (GGFN)

Сформирован список ста лучших футболистов в Германии по версии Get German Football News (GGFN).

В рейтинг могли попасть футболисты, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года были зарегистрированы в Бундеслиге или Бундеслиге 2.

Исключение сделали для Уэстона Маккенни (45-е место, ушел из «Шальке» в «Ювентус») и Филлипа Макса (58-й, перешел из «Аугсбурга» в ПСВ).

Топ-15 футболистов года:

1. (форвард, «Бавария»)

2. Йозуа Киммих (полузащитник, «Бавария»)

3. Джейдон Санчо (полузащитник, «Боруссия» Дортмунд)

4. Эрлинг Холанд (форвард, «Боруссия» Дортмунд)

5. Томас Мюллер (полузащитник, «Бавария»)

6. Давид Алаба (защитник, «Бавария»)

7. (вратарь, «Бавария»)

8. Серж Гнабри (полузащитник, «Бавария»)

9. Альфонсо Дэвис (защитник, «Бавария»)

10. Леон Горетцка (полузащитник, «Бавария»)

11. Матс Хуммельс (защитник, «Боруссия» Дортмунд)

12. Маркус Тюрам (полузащитник, «Боруссия» Менхенгладбах)

13. Алассан Плеа (форвард, «Боруссия» Менхенгладбах)

14. Марсель Забитцер (полузащитник, )

15. Кристофер Триммель (защитник, «Унион Берлин»)

Весь список топ-100 лучших футболистов немецкого футбола смотрите здесь.