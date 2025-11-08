Черданцев за лимит: «Без него просто наберут всех иностранцев. Должно быть гарантии рабочих мест, если родители выбирают для ребенка такой путь»

Георгий Черданцев выступил за лимит на легионеров в РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал комментарий относительно возможного сокращения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Ваше мнение об ужесточении лимита на легионеров? Есть немало болельщиков, зрителей, которые хотят видеть больше россиян в составах своих любимых команд.

– Я за лимит, он должен быть. Как и в случае с тренерами, человек, который выбирает для себя профессию футболиста, должен понимать: нельзя стать игроком в 25 лет, до того отучившись на токаря или монтажника.

Чтобы стать профи, ты с 5-6 лет посвящаешь всего себя только этому делу. Образования у тебя нет, в школу ты ходил для галочки. Если родители выбирают для своего ребенка такой путь, – должны быть некие гарантии, что до достижения возраста, когда можно заключать контракты, будут рабочие места, иначе кто пойдет в профессиональный футбол?

Если лимита не будет – просто наберут всех иностранцев... А у нас регламентом предусмотрено, что в заявках команд есть места для своих воспитанников, россиян. Возможно, эту квоту нужно расширить.

Лимит должен быть, но он не должен гарантировать места выпускникам академии в стартовом составе. Это спорт высоких достижений – все должна решать конкуренция. Спортивный принцип нарушать нельзя.

А тех болельщиков, которые хотят видеть больше своих в команде, я бы спросил: что они хотят смотреть? Если нужно как можно больше россиян, то это надо спросить у академий клубов: где воспитанники?

– Воспитанники появляются, но клубам проще купить варягов и сразу дать результат.

– Так мы говорим о профессиональном спорте, где главное – результат. Или люди хотят все и сразу: чтобы свои все были на поле и выигрывали.

Но если хотите смотреть на своих, почему не ходите на молодежное первенство? По мнению большинства тренеров, молодежь не дотягивает до уровня РПЛ .

У «Краснодара » лучшая академия страны. Сергей Галицкий говорил: «Будут играть 11 воспитанниками».

А чемпионство они каким составом завоевали? Там из наших были только Агкацев, Черников, ну и Сперцян, – сказал Георгий Черданцев.