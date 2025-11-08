Черданцев за лимит: «Без него просто наберут всех иностранцев. Должно быть гарантии рабочих мест, если родители выбирают для ребенка такой путь»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал комментарий относительно возможного сокращения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– Ваше мнение об ужесточении лимита на легионеров? Есть немало болельщиков, зрителей, которые хотят видеть больше россиян в составах своих любимых команд.
– Я за лимит, он должен быть. Как и в случае с тренерами, человек, который выбирает для себя профессию футболиста, должен понимать: нельзя стать игроком в 25 лет, до того отучившись на токаря или монтажника.
Чтобы стать профи, ты с 5-6 лет посвящаешь всего себя только этому делу. Образования у тебя нет, в школу ты ходил для галочки. Если родители выбирают для своего ребенка такой путь, – должны быть некие гарантии, что до достижения возраста, когда можно заключать контракты, будут рабочие места, иначе кто пойдет в профессиональный футбол?
Если лимита не будет – просто наберут всех иностранцев... А у нас регламентом предусмотрено, что в заявках команд есть места для своих воспитанников, россиян. Возможно, эту квоту нужно расширить.
Лимит должен быть, но он не должен гарантировать места выпускникам академии в стартовом составе. Это спорт высоких достижений – все должна решать конкуренция. Спортивный принцип нарушать нельзя.
А тех болельщиков, которые хотят видеть больше своих в команде, я бы спросил: что они хотят смотреть? Если нужно как можно больше россиян, то это надо спросить у академий клубов: где воспитанники?
– Воспитанники появляются, но клубам проще купить варягов и сразу дать результат.
– Так мы говорим о профессиональном спорте, где главное – результат. Или люди хотят все и сразу: чтобы свои все были на поле и выигрывали.
Но если хотите смотреть на своих, почему не ходите на молодежное первенство? По мнению большинства тренеров, молодежь не дотягивает до уровня РПЛ.
У «Краснодара» лучшая академия страны. Сергей Галицкий говорил: «Будут играть 11 воспитанниками».
А чемпионство они каким составом завоевали? Там из наших были только Агкацев, Черников, ну и Сперцян, – сказал Георгий Черданцев.