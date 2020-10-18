Рэшфорд – самый дорогой игрок в топ-5 лиг Европы, Холанд и Трент – в тройке, Месси – 97-й, Роналду – 131-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд возглавил список топ-100 самых дорогих игроков. Его стоимость составляет 165,6 миллиона евро.

В тройку также вошли форвард дортмундской «Боруссии» (152 млн) и защитник Трент Александер-Арнолд (151,6 млн).

Нападающий «Барселоны» занял лишь 97-е место (54 млн), что связано с тем, что до истечения срока его контракта осталось всего полгода.

Форвард и вовсе не попал в первую сотню. 35-летний португалец занял 131-е место (47 млн). Это связано и с его возрастом, и с относительно коротким контрактом – до лета 2022 года.

Топ-10 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы:

1. ( ) – 165,6 миллиона евро

2. Эрлинг Холанд ( ) – 152 млн

3. ( ) – 151,6 млн

4. («Манчестер Юнайтед») – 151,1 млн

5. («ПСЖ») – 149,4 млн

6. («Боруссия» Дортмунд) – 148,3 млн

7. ( ) – 141,5 млн

8. Альфонсо Дэвис ( ) – 139,2 млн

9. ( ) – 136,9 млн

10. ( ) – 136 млн