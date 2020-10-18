Рэшфорд – самый дорогой игрок в топ-5 лиг Европы, Холанд и Трент – в тройке, Месси – 97-й, Роналду – 131-й (CIES)

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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд возглавил список топ-100 самых дорогих игроков. Его стоимость составляет 165,6 миллиона евро.

В тройку также вошли форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (152 млн) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (151,6 млн).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял лишь 97-е место (54 млн), что связано с тем, что до истечения срока его контракта осталось всего полгода.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и вовсе не попал в первую сотню. 35-летний португалец занял 131-е место (47 млн). Это связано и с его возрастом, и с относительно коротким контрактом – до лета 2022 года.

Топ-10 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы:

1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 165,6 миллиона евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 152 млн

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 151,6 млн

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 151,1 млн

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 149,4 млн

6. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 148,3 млн

7. Жоау Феликс («Атлетико») – 141,5 млн

8. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 139,2 млн

9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 136,9 млн

10. Кай Хавертц («Челси») – 136 млн

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