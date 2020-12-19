Дмитрий Губерниев: «Кокорин профукал лучшие годы. У нас спортсмены живут лучше основной массы граждан России»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем .

– Кокорин весной сумел договориться о зарплате в 3 млн евро, но с тех пор забил всего 2 гола, и те с пенальти. Провал или парень еще раскроется?

– Мне нет никакого дела до футболиста Кокорина. Он талантливый парень, но сейчас я вижу, что талант этот зарыт где-то в другом месте.

И теперь это проблемы «Спартака». Он талантливый футболист – это правда. Но стоит ли он таких денег? Наверное, не стоит.

Но кто-то эти деньги же ему заплатил? Поэтому спрашивать надо с тех, кто эту кругленькую сумму выложил. А то, что он свои лучшие годы профукал, – это совершенно точно.

Понимаете, в чем тут еще дело. Если вы сейчас возьмете любого спортсмена в любом виде спорта, который выступает на уровне национальной сборной, что вы сейчас увидите? Вы увидите стипендию от центра подготовки спортивных команд, стипендию от региона, зачастую даже от двух регионов, потому что есть параллельный зачет.

Спортсмены не тратят деньги на еду, потому что они, как правило, находятся на сборах, они не тратят деньги на одежду, потому что у них есть экипировка. А теперь сравните жизнь любого такого спортсмена с жизнью среднестатистического россиянина. Кто лучше живет? Спортсмены. Вот такая жизнь, вот такая ситуация.

И когда кто-то начинает завидовать футболистам, мне кажется, что это уже разговоры в пользу бедных. У нас любые спортсмены чувствуют себя значительно лучше основной массы граждан Российской Федерации, – сказал Губерниев.