Губерниев о видео Дзюбы: «Досмотрел до конца, не возбудило. Я приверженец старой доброй сексуальной ориентации»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном видео с участием форварда .

– Вы видео с Дзюбой смотрели?

– Да. Вы хотите спросить, посмотрел ли я его до конца? Да, я досмотрел его до конца. И у меня никаких эмоций оно не вызвало.

А у огромного количества моих знакомых женщин вызвало. Они сказали, что тело хорошее, какой он большой... Эээ… Молодец. И все о нем помечтали каким-то образом.

Но если вы думаете, что видео меня возбудило... Нет, не возбудило, потому что я приверженец старой доброй сексуальной ориентации.

– Вы считаете правильным, что ваша коллега по «Матч ТВ» на пресс-конференции с Путиным из всех проблем российского спорта затронула именно тему с этим видео Дзюбы?

– Я не знаю, меня там не было. Я в Австрии находился, где готовился к биатлону. Откуда появился такой вопрос, я не в курсе.

– Тем не менее вы не могли не слышать про эту историю.

– Да, я знаю, что задавала вопрос Богословская. Откуда это появилось, я не в курсе. Наверное, такой вопрос имеет место быть. Какая там формулировка была?

– Должно ли появление такого видео влиять на профессиональную карьеру спортсмена.

– Да-да-да. Наверное, это можно было бы обсудить, но я согласен с тем, что тема спорта здесь не была раскрыта до конца, – сказал Губерниев.

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