Жезуш возглавил «Аль-Наср» Роналду. До этого тренер работал в «Аль-Хилале»

Жорже Жезуш возглавил «Аль-Наср».

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду , официально объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера. Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли.

Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср » завершил сезон на 3-й строчке турнирной таблицы.