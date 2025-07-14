Жезуш возглавил «Аль-Наср» Роналду. До этого тренер работал в «Аль-Хилале»
Жорже Жезуш возглавил «Аль-Наср».
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, официально объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера. Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли.
Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» завершил сезон на 3-й строчке турнирной таблицы.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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