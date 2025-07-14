«Бенфика» продала Каррераса «Реалу» за 50 млн евро. «МЮ» получит 8,8 млн

«Бенфика» озвучила финансовые условия трансфера Альваро Фернандеса Каррераса.

Сегодня «Реал » официально объявил о подписании 22-летнего защитника.

Португальский клуб сообщил, что стоимость сделки составила 50 миллионов евро. 20% от прибыли получит «Манчестер Юнайтед », бывший клуб Каррераса .

Игрок перешел в «Бенфику» из английского клуба в мае прошлого года за 6 миллионов евро . Таким образом, прибыль португальцев от перепродажи Альваро составила 44 млн евро, а англичане получат 8,8 млн евро.