«Бенфика» продала Каррераса «Реалу» за 50 млн евро. «МЮ» получит 8,8 млн
«Бенфика» озвучила финансовые условия трансфера Альваро Фернандеса Каррераса.
Сегодня «Реал» официально объявил о подписании 22-летнего защитника.
Португальский клуб сообщил, что стоимость сделки составила 50 миллионов евро. 20% от прибыли получит «Манчестер Юнайтед», бывший клуб Каррераса.
Игрок перешел в «Бенфику» из английского клуба в мае прошлого года за 6 миллионов евро. Таким образом, прибыль португальцев от перепродажи Альваро составила 44 млн евро, а англичане получат 8,8 млн евро.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бенфики»
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