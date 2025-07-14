Тер Стеген зол, что Флик не видит в нем основного вратаря, но не намерен покидать «Барсу». В клубе считают, что немец уйдет из-за приближающегося ЧМ
Марк-Андре тер Стеген не намерен покидать «Барселону».
На прошлой неделе главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне.
Как пишет Cadena SER, тер Стеген зол, но не намерен уходить из клуба. Однако его агент уже подыскивает новую команду для игрока на тот случай, если голкипер передумает.
В «Барсе» считают, что в конечном итоге Марк-Андре покинет клуб из-за желания сыграть на приближающемся чемпионате мира. При этом каталонцы понимают, что футболисту придется выплатить компенсацию, учитывая высокую зарплату, которую он потеряет.
Отмечается, что сокращение расходов на зарплаты за счет трансфера тер Стегена является одной из целей «Барселоны».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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