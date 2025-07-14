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  • Тер Стеген зол, что Флик не видит в нем основного вратаря, но не намерен покидать «Барсу». В клубе считают, что немец уйдет из-за приближающегося ЧМ
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Тер Стеген зол, что Флик не видит в нем основного вратаря, но не намерен покидать «Барсу». В клубе считают, что немец уйдет из-за приближающегося ЧМ

Марк-Андре тер Стеген не намерен покидать «Барселону».

На прошлой неделе главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне. 

Как пишет Cadena SER, тер Стеген зол, но не намерен уходить из клуба. Однако его агент уже подыскивает новую команду для игрока на тот случай, если голкипер передумает. 

В «Барсе» считают, что в конечном итоге Марк-Андре покинет клуб из-за желания сыграть на приближающемся чемпионате мира. При этом каталонцы понимают, что футболисту придется выплатить компенсацию, учитывая высокую зарплату, которую он потеряет. 

Отмечается, что сокращение расходов на зарплаты за счет трансфера тер Стегена является одной из целей «Барселоны». 

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoМарк-Андре тер Стеген
logoСборная Германии по футболу
logoЧМ-2026
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
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