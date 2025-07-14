Владельцы «Бернли» покупают «Эспаньол» за 130 млн евро

У «Эспаньола» будут новые владельцы.

Группа компаний Rastar, крупнейший акционер «Эспаньола», объявила о договоренности с Velocity Sports Limited о продаже акций испанского клуба. Сделка пока не завершена и находится на стадии официального оформления – сторонам необходимо осуществить административные процедуры.

По информации As, покупка 99,66% акций «Эспаньола » обойдется VSL в 130 миллионов евро: холдинг выплатит 65 млн евро деньгами, а также передаст Rastar 16,45% своих акций на такую же сумму. На обратный выкуп всех этих акций британцам придется потратить 65 млн евро плюс 6% годовых.

Velocity Sport Limited (VSL) – британская холдинговая компания, основанная в 2013 году. Ей принадлежат 82,7% акций «Бернли ».

Группа компаний Rastar владела контрольным пакетом акций «Эспаньола» с 2015 года.