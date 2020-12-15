«Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе». Кандидат в президенты «Барсы» Русо о Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, занимавший пост вице-президента клуба при Жозепе Бартомеу, высказался о будущем капитана сине-гранатовых .

– Каковы ваши планы в отношении Месси?

– У нас есть очевидное преимущество: в нашей команде находится Хосеп Мария Мингелла. Этот человек привел Месси в «Барселону», когда он был еще ребенком.

– Да, но...

– Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна, клуб не может платить тебе. А сейчас позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте. Мы окружим тебя молодыми талантами».

– Летом он хотел уйти.

– Он хотел уйти не из-за денег. Дело в отсутствии спортивного проекта, – сказал Русо.

Мы собрали сборную звезд, у которых заканчивается контракт – с 1 января они могут договариваться с другими клубами. Тут Месси, Рамос и Агуэро