«Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе». Кандидат в президенты «Барсы» Русо о Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, занимавший пост вице-президента клуба при Жозепе Бартомеу, высказался о будущем капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
– Каковы ваши планы в отношении Месси?
– У нас есть очевидное преимущество: в нашей команде находится Хосеп Мария Мингелла. Этот человек привел Месси в «Барселону», когда он был еще ребенком.
– Да, но...
– Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна, клуб не может платить тебе. А сейчас позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте. Мы окружим тебя молодыми талантами».
– Летом он хотел уйти.
– Он хотел уйти не из-за денег. Дело в отсутствии спортивного проекта, – сказал Русо.
Мы собрали сборную звезд, у которых заканчивается контракт – с 1 января они могут договариваться с другими клубами. Тут Месси, Рамос и Агуэро