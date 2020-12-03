«Зарплата Месси неподъемна для «Барсы» в нынешней ситуации». Кандидат в президенты клуба Русо о Лео

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее занимавший пост вице-президента клуба и покинувший его из-за конфликта с Жозепом Бартомеу, высказался о будущем капитана сине-гранатовых .

– Месси – это экономический вопрос или спортивный?

– Здесь имеет значение спортивный проект. Когда Месси заявил, что уходит, то не сказал, что дело в деньгах. Это самый высокооплачиваемый футболист мира, никто не получает больше него. Он хотел уйти не потому, что недостаточно зарабатывает. Он хотел уйти, потому что хочет трофеев.

Тогда он сказал: «Мы ничего не выиграем». Он хочет играть за команду, где собраны талантливые игроки.

– А что насчет экономической стороны вопроса?

– Конечно, в нынешней ситуации клуб не может платить ему такую зарплату. Она неподъемная. Нужно будет договориться. Мы представим ему привлекательный проект, – сказал Русо.

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