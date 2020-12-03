«Зарплата Месси неподъемна для «Барсы» в нынешней ситуации». Кандидат в президенты клуба Русо о Лео

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее занимавший пост вице-президента клуба и покинувший его из-за конфликта с Жозепом Бартомеу, высказался о будущем капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
– Месси – это экономический вопрос или спортивный?
– Здесь имеет значение спортивный проект. Когда Месси заявил, что уходит, то не сказал, что дело в деньгах. Это самый высокооплачиваемый футболист мира, никто не получает больше него. Он хотел уйти не потому, что недостаточно зарабатывает. Он хотел уйти, потому что хочет трофеев.
Тогда он сказал: «Мы ничего не выиграем». Он хочет играть за команду, где собраны талантливые игроки.
– А что насчет экономической стороны вопроса?
– Конечно, в нынешней ситуации клуб не может платить ему такую зарплату. Она неподъемная. Нужно будет договориться. Мы представим ему привлекательный проект, – сказал Русо.
«Месси не выше «Барсы». Он уйдет, если не согласится снизить зарплату». Кандидат в президенты «Барсы» Русо о будущем Лео
«Камп Ноу Лео Месси». Кандидат в президенты «Барсы» Русо хочет переименовать стадион клуба