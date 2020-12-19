Сульшер о 2:1 с «Астон Виллой»: «Было похоже на финал Кубка. Погба становится все лучше»

Главный тренер высказался после матча 17-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1).

«Если бы мы пропустили в конце, это два дополнительных очка. Байи прекрасно заблокировал [удар]. Последние десять минут мне не понравились, мы должны были сыграть лучше.

Это было похоже на финал Кубка. Мы должны играть лучше, когда у нас есть преимущество.

«Астон Вилла» добилась значительного прогресса, они предоставили нам шансы. Мы недостаточно хорошо останавливали кроссы, но заблокировали несколько ударов и совершили ряд сэйвов. Я доволен этими тремя очками.

Погба становится все лучше и лучше. Я думаю, что он сегодня хорошо сыграл. «Астон Вилла» очень хороша с точки зрения физики, и Поль – один из тех парней, кто может здесь помочь.

Не поймите меня неправильно, я в восторге от трех очков и нашего выступления, но всегда есть вещи, которые стоит улучшить. Эти дополнительные два очка важны.

Мы стали лучше. Я думаю, что и сезон будут очень напряженными. Нам просто нужно продолжать работать и прогрессировать как команда. Каждый раз, когда побеждаешь, делаешь еще один шаг вперед. Нужно просто набирать очки. Все они считаются одинаково», – сказал Сульшер.