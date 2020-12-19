«МЮ» догнал «Ливерпуль» по очкам. 17 января они сыграют на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» догнал «Ливерпуль» по очкам в таблице чемпионата Англии.
В рамках 17-го тура АПЛ «МЮ» сегодня был сильнее «Астон Виллы» (2:1). Эта победа позволила клубу из Манчестера набрать 33 очка.
«Ливерпуль» выше в таблице за счет разницы забитых и пропущенных голов. «Ливерпуль» свой матч 17-го тура проведет 4 января против «Саутгемптона».
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют 17 января на «Энфилде».
Сейчас у клубов одинаковое количество матчей – по 16. Однако у команды тренера Оле-Гуннара Сульшера есть перенесенный матч 1-го тура с «Бернли». Он будет сыгран 12 января.