Сульшер о равенстве очков с «Ливерпулем»: «Мы рады. «МЮ» заметно прибавил за год»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о матче 17-го тура с «Астон Виллой» (2:1).
Об игре
«Мы всегда рады трем очкам. Это было хорошее выступление, мы создавали моменты. В самом конце у нас был хороший сэйв, Эрик Байи фантастически заблокировал мяч, вероятно, это спасло нам два очка.
Игра была, может быть, несколько излишне открытой, и мы транжирили моменты. Мы пытались пасовать по-голливудски вместо того, чтобы сыграть в одно касание и воспользоваться образовавшимся пространством».
О голах Бруну Фернандеша с пенальти
«Он хочет бить пенальти, и это очень важно. Он не боится промахнуться. Он очень надежен и уверен в себе, подходя к точке».
О равенстве по очкам с «Ливерпулем»
«Конечно, мы рады тому, что делаем. Мы продемонстрировали, что стали заметно лучше за год. Год назад мы уступили «Арсеналу» и с тех пор очень заметно прибавили. Мы все набираем форму и становимся сильнее.
У группы этих ребят хороший возраст. Они учатся, и у них есть тяга к этому, что важно. Они каждый день начинают с желанием стать лучшими по итогам игрового дня. Они сосредоточены».
О том, будет ли позитивным 2021-й
«Для любого из нас не может быть хуже 2020 года, поэтому скрестим пальцы за всех».