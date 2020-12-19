Сульшер о равенстве очков с «Ливерпулем»: «Мы рады. «МЮ» заметно прибавил за год»

Главный тренер поделился мнением о матче 17-го тура с (2:1).

Об игре

«Мы всегда рады трем очкам. Это было хорошее выступление, мы создавали моменты. В самом конце у нас был хороший сэйв, фантастически заблокировал мяч, вероятно, это спасло нам два очка.

Игра была, может быть, несколько излишне открытой, и мы транжирили моменты. Мы пытались пасовать по-голливудски вместо того, чтобы сыграть в одно касание и воспользоваться образовавшимся пространством».

О голах с пенальти

«Он хочет бить пенальти, и это очень важно. Он не боится промахнуться. Он очень надежен и уверен в себе, подходя к точке».

О равенстве по очкам с «Ливерпулем»

«Конечно, мы рады тому, что делаем. Мы продемонстрировали, что стали заметно лучше за год. Год назад мы уступили «Арсеналу» и с тех пор очень заметно прибавили. Мы все набираем форму и становимся сильнее.

У группы этих ребят хороший возраст. Они учатся, и у них есть тяга к этому, что важно. Они каждый день начинают с желанием стать лучшими по итогам игрового дня. Они сосредоточены».

О том, будет ли позитивным 2021-й

«Для любого из нас не может быть хуже 2020 года, поэтому скрестим пальцы за всех».