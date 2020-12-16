«Кавани заклеймили как расиста за фразу «спасибо, друг». Безобразие». Журналист Reuters о решении FA

Спортивный обозреватель Reuters Ричард Мартин раскритиковал Футбольную ассоциацию (FA) за решение дисквалифицировать и оштрафовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Латиноамериканец наказан вследствие того, что он использовал слово «негрито» в процессе общения в инстаграме.

«Уругвайцы недоумевают из-за всей этой истории, и у них есть такое право. Словарь Королевской академии испанского языка, регламентирующий нормы испанского языка, определяет это как «слово, используемое в нежном тоне женатыми людьми, парами или людьми, желающими друг другу наилучшего» в некоторых частях Андалусии и странах Америки.

Санкции в отношении Кавани со стороны – это полнейшее безобразие. Предписание пройти образовательный курс выглядит до невозможности снисходительным.

Решением этого вопроса запросто могло бы стать вежливое письмо с предупреждением. Вместо этого Кавани заклеймили как расиста за фразу «спасибо, приятель», адресованную его другу», – поделился мыслями Мартин.

Кавани получил 3 матча за слово «негрито». Объяснял, что в Уругвае это не оскорбление, а ласковый вокатив – не помогло