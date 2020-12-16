«МЮ» о дисквалификации Кавани: «Он не оспорит решение из уважения и солидарности в борьбе с расизмом»

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление по поводу дисквалификации форварда Эдинсона Кавани на три матча за слово «негрито» в инстаграме.

«Кавани не знал, что его слова могли быть неправильно истолкованы. Он искренне извинился перед всеми, кто был оскорблен.

Несмотря на его уверенность в том, что он просто ласково поблагодарил близкого друга за поздравления, он решил не оспаривать данное решение из уважения и солидарности в борьбе с расизмом в футболе.

Очевидно, что контекст и намерения являются ключевыми факторами, но мы отмечаем, что независимая комиссия должна была назначить минимум дисквалификацию на три игры.

Клуб надеется на письменное объяснение, что Кавани не является расистом и что в его действиях не было расистских намерений», – говорится в сообщении.

Кавани забанили на 3 матча за слово «негрито». Объяснял, что в Уругвае это не оскорбление, а ласковый вокатив – не помогло

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