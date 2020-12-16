Малком – самый подешевевший игрок РПЛ с июля. Фернандес – 2-й, Крыховяк – 3-й (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил цены на игроков российского чемпионата.
Сильнее всех с июля 2020 года подешевел полузащитник «Зенита» Малком. Его стоимость снизилась на 6 млн евро и теперь составляет 24 млн евро.
На второй строчке рейтинга – защитник ЦСКА Марио Фернандес (-4 млн евро, 18 млн евро), на третьей – полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (-3 млн евро, 13 млн евро).
Самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt:
1. Малком («Зенит») – 24 млн евро (-6 млн евро);
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 18 млн евро (-4 млн евро);
3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 13 млн евро (-3 млн евро);
4. Франсуа Камано («Локомотив») – 5 млн евро (-3 млн евро);
5. Себастьян Дриусси («Зенит») – 10 млн евро (-2 млн евро);
6. Адольфо Гайч (ЦСКА) – 9 млн евро (-2 млн евро);
7. Зе Луиш («Локомотив») – 6 млн евро (-2 млн евро);
8. Иван Игнатьев («Рубин») – 4 млн евро (-2 млн евро);
9. Соломон Кверквелия («Ротор») – 3 млн евро (-2 млн евро);
10. Александр Кокорин («Спартак») – 4,5 млн евро (-1,5 млн евро).