Лайнсмен матча «Спартак» – «Ахмат» не будет работать в РПЛ в 2021-м. Он радовался после отмены гола Понсе

Ассистент судьи Владислав Назаров не войдет в число арбитров, которые смогут работать на матчах Премьер-лиги в 2021 году.

По информации «Спорт-Экспресса», такое решение связано с поведением Назарова на игре 29-го тура РПЛ-2019/20 между и (3:0).

В первом тайме Назаров зафиксировал положение «вне игры» у , после чего был отменен гол .

Режиссер телетрансляции показал крупным планом ассистента судьи, когда тот отреагировал на решение видеоарбитров. В кадр попал жест Назарова. Было видно, как рефери сделал движение левой рукой, проявив эмоции, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт.

Реакция арбитра была связана исключительно со сложностью ситуации. Тем не менее, руководители судьи сочли его поведение неэтичным и вывели из числа тех, кто обслуживал игры РПЛ. Больше назначений он не получал. С сентября Назаров работал только на матчах первой лиги.

В 2021 году он либо продолжит судить встречи Олимп-ФНЛ, либо вообще завершит карьеру.