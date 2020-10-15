Влашич в куртке и шапке принял душ в пародии ЦСКА на «Иронию судьбы»

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ЦСКА показал новогодний ролик с отсылкой к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Пародийный ролик московского клуба называется «Ирония судьбы, или с легким годом!», главные роли исполнили хавбек Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Хорват был в образе Ипполита, принимая душ в куртке и шапке, а Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.

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