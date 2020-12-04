Максим Калиниченко: «Волшебников вроде Роналдиньо перестали делать, они не востребованы. Футбол катится к роботизированным вещам»

Бывший игрок «Спартака» поделился мыслями о тенденциях современного футбола.

– На мой взгляд, футбол катится к роботизированным вещам. То есть футболисты, которые полностью не то чтобы роботы, но которые умеют все, везде, на каждом участке поля. У них в голове куча тактических схем, они все знают, они хорошо подкованы технически, физически и тактически. То есть их прямо встраивай в любую схему – и они будут играть.

Но катастрофически мало стало появляться именно звезд уникальных. Сейчас все все могут. Вот это большая проблема футбола, на мой взгляд.

– Но могут базовое?

– Базовое, но, можно сказать, на уровне звезд средних европейских клубов. В больших команда уже большая половина таких футболистов. Причем ведущие академии уже готовят молодых готовых звезд, которые в любом чемпионате могут [играть].

Опять же, я не беру в расчет ментальную подготовку. Там может все что угодно в голове быть, он может выпасть из любой команды по какой-то дуристике, загулял там, сложности в коллективе. Но по своим техническим, тактическим и физическим качествам это средние звезды.

Я не беру Марадону, Пеле. Таких, как Роналдиньо, как Бекхэм, как Зидан, как Фигу, как , Тотти, – этих волшебников сейчас просто перестали делать. Они не востребованы.

– Я даже недавно смотрел подборки skills (приемов – прим.) за год, там, Иско и так далее. И там реально нет финтов почти ни у кого, нет обыгрышей. Принял, отдал, если ты принял хоть как-нибудь оригинально – это уже попадет в эти видосы. У Роналдиньо такое было в каждом матче, на каждой минуте, против любой «Нумансии», против любого «Мадрида».

– Дело в том, что они все это тоже умеют. Но сегодня футбол такой, что ты сегодня это не успеваешь даже показать. Тебе нужно максимально эффективно все делать.

Сегодняшняя эффектность – в эффективности. Красота в том, что ты умеешь делать все то же, но немножко быстрее, немножко качественнее, немножко эффективнее.

То есть если ты обработал мяч, условно говоря, внутренней стороной стопы, это первое касание у тебя может быть настолько эффективным и ты сразу выходишь в топ скаутов, которые тебя сразу взяли на карандаш, посчитали твои пасы, модные в статистических вещах аббревиатуры. И за тобой начинают считать: ага, первое касание хорошее, посмотрим, что дальше. Посмотрим, как ты бегаешь с мячом. Вот и все.

Тебя начинают считать не по тому, как ты красиво умеешь работать с мячом, какой ты техничный, как Куарежма, который шведками этими [бил], а по тому, как ты наиболее эффективно можешь помочь команде в том или ином матче, – сказал Калиниченко.