«Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян». Калиниченко о еврокубках

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил уровень российских и украинских футболистов на фоне результатов в еврокубках.

«Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами для убогого «Зенита» ничего сделать не можем. Не так ли, Макс?» – написал в твиттере экс-теннисист и болельщик Евгений Кафельников.

«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше [россиян]», – ответил Калиниченко.

Также Калиниченко ответил на просьбу одного из пользователей доказать свое высказывание цифрами.

«А российский футбол лучше за счет российских игроков? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Не устаньте считать.

Ну а в целом это мое достаточно субъективное мнение. Мериться величием – это не ко мне», – написал Калиниченко.

В 5-м туре Лиги Европы ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» (0:1), украинская «Заря» была сильнее «Лестера» (1:0).

Провал России в еврокубках может дорого обойтись. Через пару лет нам светит 13-е место в рейтинге