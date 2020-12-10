Министр спорта РФ: «Футбол в России больше, чем футбол. Надеюсь, сборная выступит на ЧМ-2022 не хуже, чем в 2018-м»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2022 FIFA Олег Матыцин ТАСС Футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступлений сборной России на чемпионате мира, который состоится в 2022 году.

«Что касается футбола, то он в России больше, чем футбол. Надеемся, что если команда отберется на чемпионат мира в Катаре, то выступит там не менее достойно, чем на домашнем чемпионате мира», – сказал Матыцин.

Сборная России на домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, дошла до 1/4 финала. Отборочный турнир ЧМ-2022 года начнется в конце марта следующего года.

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