Министр спорта РФ: «Футбол в России больше, чем футбол. Надеюсь, сборная выступит на ЧМ-2022 не хуже, чем в 2018-м»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступлений сборной России на чемпионате мира, который состоится в 2022 году.

«Что касается футбола, то он в России больше, чем футбол. Надеемся, что если команда отберется на чемпионат мира в Катаре, то выступит там не менее достойно, чем на домашнем чемпионате мира», – сказал Матыцин.

на домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, дошла до 1/4 финала. Отборочный турнир ЧМ-2022 года начнется в конце марта следующего года.