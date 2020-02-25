Двух российских фанатов приговорили к 10 и 3 годам тюрьмы за драку с англичанином на Евро-2016

Суд присяжных во Франции приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно за нанесение тяжких телесных повреждений англичанину Эндрю Бэйчу на .

«Суд приговорил моего подзащитного к 3 годам тюрьмы. Для Павла Косова – 10 лет тюрьмы», – сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Их обвинили в нападении на английских болельщиков в Марселе во время турнира.

Тогда около 30 российских болельщиков прорвали оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Косова обвиняли в попытке убийства одного из британцев.

Следственные действия заняли более двух лет, в течение которых россияне находились в тюрьме.