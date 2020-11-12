Геннадий Орлов: «Спартаку» надо создавать новую команду. Джикия и Жиго – не лучшие защитники для них»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

«Конфликт в Сочи был придуман, особенно помощником Тедеско [ ]. Никто не доказал, что Жоаозиньо ударил этого помощника. Не нашли ни одного свидетеля. Только один человек говорил, но один – это мало. Поэтому и Бородина никак не наказали.

А Тедеско правильно получил дисквалификацию. Кстати, они на следующий день полетели в Москву в 15 часов – как раз во время начала заседания комиссии. Это для того, чтобы интересы тренера там представлял адвокат. Была игра там. Но это все пустяки.

Основная причина [ухода Тедеско] – тренер понял, что он будет не главной фигурой при создании новой команды. А им надо создавать новую команду, потому что для Джикия и Жиго – это не самые лучшие центральные защитники. И на это надо смотреть реально», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».