«Слова Бородина Тедеско – это не расизм и не ксенофобия. FARE подтвердил». Глава КДК РФС о дисквалификации тренера «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о реакции организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) на инцидент в матча 18-го тура «Сочи» – «Спартак» (1:0).

Тренер вратарей сочинцев сказал главному тренеру москвичей «Это наша земля». Тедеско остался недовольным этим высказыванием и впоследствии обвинил коллегу в расизме, его поддержал клуб.

«Мы получили ответ из , который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», – сказал Григорьянц.

Тедеско сегодня был дисквалифицирован на три матча РПЛ и оштрафован на 50 тысяч рублей за жест после игры с «Сочи», изображающий денежные купюры.

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