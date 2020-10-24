Геннадий Орлов: «Если «Спартак» станет шестым, это будет прогресс. Они были седьмыми»

Журналист Геннадий Орлов высказался о турнирных перспективах .

«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура.

В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс.

Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

«Я дал совет Максименко: пока не думай о сборной, надо окрепнуть». Новый пост Артема Реброва