Геннадий Орлов: «Если «Спартак» станет шестым, это будет прогресс. Они были седьмыми»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался о турнирных перспективах «Спартака».

«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура.

В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс.

Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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