Клопп – лучший тренер года в мире спорта по версии ВВС. «Ливерпуль» – лучшая команда

Британская медиакомпания ВВС подвела итоги 2020 года.

Главный тренер был признан лучшим тренером в мире спорта, а мерсисайдский клуб – лучшей командой.

В сезоне-2019/20 «красные» выиграли английский чемпионат впервые за 30 лет. Команда Клоппа оторвалась от второй строчки на 18 очков и одержала самую раннюю победу в лиге в истории – за 7 туров до конца.

«Моя команда заслуживает этого, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи топ-клуба. Все это сочетается. Момент, когда мы стали чемпионами, был невероятным.

Мы хотим организовать большую вечеринку, когда нам разрешат это сделать. Это займет какое-то время, но, может, к тому моменту мы сможем выиграть что-то еще. Посмотрим.

Не можем дождаться момента, когда фанаты снова окажутся на трибунах. Выиграть этот приз в Манчестере – это еще более сладостное ощущение», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» был признан лучшей командой впервые с 2001 года.