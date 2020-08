Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сезоне-2019/20

Главный тренер получил награду лучшему тренеру сезона в АПЛ.

Помимо немца, на награду претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Ранее защитник «красных» Трент Александер-Арнолд был признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

𝑮𝑬𝑻 𝑰𝑵, 𝑩𝑶𝑺𝑺!



