Роберт Левандовски: «Я не за одним столом с Месси и Роналду, но могу пригласить их поесть за моим»

Нападающий «Баварии» поделился мнением об уровне игры форвардов и , а также о своем месте в иерархии.

– Месси и Роналду очень долго сидят за одним столом на самой вершине, вот что делает их уникальными, вот почему их нельзя ни с кем сравнивать.

– Два года назад сказал, что он был «за одним столом с Месси и Роналду». А вы?

– Я не представляю себя рядом с ними. Но если вы поднимите цифры за этот год, даже за предыдущие, думаю, я довольно хорош по части выступлений и забитых голов.

Не будучи за одним столом с Месси и Роналду, думаю, я могу их пригласить поесть за моим столом, – сказал поляк со смехом.

Левандовски – официально король 2020-го! Просто полюбуйтесь его коллекцией побед и наград