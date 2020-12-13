Роберт Левандовски: «Я не за одним столом с Месси и Роналду, но могу пригласить их поесть за моим»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением об уровне игры форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также о своем месте в иерархии.
– Месси и Роналду очень долго сидят за одним столом на самой вершине, вот что делает их уникальными, вот почему их нельзя ни с кем сравнивать.
– Два года назад Антуан Гризманн сказал, что он был «за одним столом с Месси и Роналду». А вы?
– Я не представляю себя рядом с ними. Но если вы поднимите цифры за этот год, даже за предыдущие, думаю, я довольно хорош по части выступлений и забитых голов.
Не будучи за одним столом с Месси и Роналду, думаю, я могу их пригласить поесть за моим столом, – сказал поляк со смехом.
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