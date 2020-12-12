«Сочи» контактировал с Газизовым («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Шамиль Газизов Чемпионат.com Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

«Сочи» заинтересован в услугах бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Клуб из Сочи хотел бы назначить 52-летнего менеджера на аналогичную должность и контактировал с Газизовым, сообщили «Чемпионату» два источника, не связанные друг с другом.

Напомним, Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в декабре его отправили в отставку.

Пост генерального директора «Сочи» сейчас занимает Дмитрий Рубашко.

«Сочи», набрав 33 очка в 19 турах, идет четвертым в таблице Премьер-лиги.

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