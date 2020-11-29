Шамиль Газизов: «Время в «Спартаке» было прекрасным. Делал, что мог. Надеюсь, болельщики оценят»

Бывший генеральный директор прокомментировал период работы в московском клубе.

– Многие в шоке от того, как быстро закончилась ваша работа в «Спартаке». Какие у вас остались эмоции от такого финала?

– С приходом в «Спартак» говорил всем, что я как футбольный менеджер живу на чемоданах. Многие не придали этому значения. Я понимаю, что это не на всю жизнь и отношусь к профессии с пониманием. Для меня время, проведенное в «Спартаке», было прекрасным.

Я делал все, что мог. Надеюсь, болельщики оценят это. Хотел бы поблагодарить их за то, что везде меня тепло встречали, где бы я ни был. Это большое внутреннее достижение для меня. Это был большой этап и опыт для меня. Я стал только сильнее. По поводу того, что все так быстро закончилось, – иногда для достижения результата не нужны годы, – сказал Газизов.