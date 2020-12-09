Приоритет Газизова — возвращение в «Уфу». Клуб тоже заинтересован («СЭ»)

У бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
Функционер рассчитывает определиться с будущим после новогодних праздников.
По данным источника, на данный момент приоритет Газизова — возвращение в «Уфу». При этом руководство башкирского клуба также заинтересованно в возобновлении сотрудничества.
После 19 туров «Уфа» занимает в РПЛ 15-е место.
«Уфа» предлагает на имя Газизова подавать заявку на аккредитацию журналистов