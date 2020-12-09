Приоритет Газизова — возвращение в «Уфу». Клуб тоже заинтересован («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Уфа Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Футбол

У бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер рассчитывает определиться с будущим после новогодних праздников.

По данным источника, на данный момент приоритет Газизова — возвращение в «Уфу». При этом руководство башкирского клуба также заинтересованно в возобновлении сотрудничества.

После 19 туров «Уфа» занимает в РПЛ 15-е место.

«Уфа» предлагает на имя Газизова подавать заявку на аккредитацию журналистов

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