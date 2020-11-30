Газизов получит от «Спартака» около 100 млн рублей за разрыв контракта («РБ-Спорт»)

Стала известна сумма компенсации, которую бывший генеральный директор «Спартака» получит от клуба за досрочное расторжение договора.

По данным «РБ-Спорт», 52-летний менеджер получит около 100 миллионов рублей компенсации. Эта сумма была прописана в контракте Газизова со «Спартаком», то есть клубу не придется выплачивать ему зарплату до истечения срока 5-летнего соглашения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» должен выплатить Газизову 3 миллиона евро в случае увольнения.

Газизов был назначен гендиректором клуба в июле этого года и проработал в «Спартаке» пять месяцев. Он стал вторым гендиректором красно-белых, покинувшим клуб в этом году. Ранее оттуда ушел Томас Цорн.

Газизова заменил директор «Спартака» по безопасности. Он работал в «Локо» (занимался полем!) и не пускал Карреру на трибуну