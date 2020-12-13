Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ после игры с «Сочи» за жест, изображающий денежные купюры

КДК РФС отстранил главного тренера на три матча по итогам игры 18-го тура с (0:1).

«Тедеско оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников, а именно изображение денежных купюр.

Бородин оштрафован на 50 тысяч за недисциплинированное поведение.

КДК РФС не установил факт физического контакта между Жоаозиньо и тренером Хинкилем. Мы получили документы из FARE, который нам разъяснил моменты, необходимые для принятия решений.

Получили схему видеокамер и все записи с них, все это было изучено. В заседании участвовали Бородин и Жоаозиньо от «Сочи», а также представители «Спартака». Тедеско и Хинкеля на заседании не было, хотя мы их приглашали», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.



Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции рассказал, что голкипер Сослан Джанаев после игры подошел пожать руку Тедеско, а тот в нецензурной форме начал выражать недовольство.

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в перерыве матча тренер «Сочи» Дмитрий Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера красно-белых, и призвал его покинуть Россию».

Также сообщалось, что полузащитник хозяев Жоаозиньо ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

Напомним, Тедеско после матча заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до конца сезона.

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