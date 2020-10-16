«Лион» готов продать Депая за 5 млн евро зимой. Летом клуб просил у «Барсы» 25 млн евро за форварда

выставил нападающего на трансфер.

Французский клуб не хочет потерять 26-летнего форварда бесплатно следующим летом, когда истекает срок его действующего контракта. «Лион» отпустит Депая в тот клуб, который предложит за него 5 млн евро, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.

Отметим, что в минувшее трансферное окно игрока хотела подписать , однако «Лион» требовал у каталонского клуба 25 млн евро, и стороны не смогли согласовать сделку.

Футболист забил 8 мячей и сделал 4 ассиста в 16 матчах Лиги 1 в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.