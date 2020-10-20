«Лион» хочет арендовать Гризманна и готов отдать «Барсе» Депая бесплатно в случае заключения сделки (Okdiario)

«Лион» заинтересован в аренде нападающего «Барселоны» , сообщил редактор Okdiario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

Главный тренер «блауграны» разочарован игрой француза и готов продать игрока или отдать его в аренду.

Если Гризманн согласится уйти в аренду во французский клуб зимой, то из в «Барсу» бесплатно перейдет форвард , которого каталонский клуб пытался подписать в летнее трансферное окно.

Контракт Депая истекает летом 2021 года.

В 5 матчах 29-летний игрок не отметился результативными действиями. Статистика Гризманна – здесь.

Фаны «Барсы» поверили в ранний уход Бартомеу (из-за споров по дате референдума). Зря: мыслей об отставке не было, трофеи где-то рядом