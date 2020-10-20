«Лион» хочет арендовать Гризманна и готов отдать «Барсе» Депая бесплатно в случае заключения сделки (Okdiario)

Теги Лион Роналд Куман Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Мемфис Депай Футбол

«Лион» заинтересован в аренде нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщил редактор Okdiario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

Главный тренер «блауграны» Роналд Куман разочарован игрой француза и готов продать игрока или отдать его в аренду.

Если Гризманн согласится уйти в аренду во французский клуб зимой, то из «Лиона» в «Барсу» бесплатно перейдет форвард Мемфис Депай, которого каталонский клуб пытался подписать в летнее трансферное окно.

Контракт Депая истекает летом 2021 года.

В 5 матчах Ла Лиги 29-летний игрок не отметился результативными действиями. Статистика Гризманна – здесь.

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