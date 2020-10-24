Депай в «Барсе» согласился получать меньше в первый год. Это связано с кризисом в клубе

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай намерен в январе или следующим летом перейти в «Барселону».
У тренера каталонцев Роналда Кумана желание подписать 26-летнего форварда с лета лишь возросло – это связано с серьезной травмой Анссумане Фати.
«Барселона» и Депай уже согласовали четырехлетний контракт, который должен вступить в силу с 1 июля 2021 года – тогда игрок станет свободным агентом.
Сине-гранатовые договорились с Депаем о том, что в первый год контракта его зарплата будет меньше, чем впоследствии. Это связано с тяжелой финансовой ситуацией в «Барсе».
Стороны постараются осуществить сделку уже зимой. Например, Депай готов оказать давление на «Лион», чтобы ускорить трансфер и сменить команду за шесть месяцев до окончания срока контракта.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас требует за футболиста около 30 млн евро. Депай и «Барса» готовы ждать до лета, если условия для перехода зимой будут неподходящими.