Максименко на вопрос о вызове Сафонова в сборную: «Мне было обидно, как любому нормальному игроку. Сборная – это мечта»

Вратарь высказался о конкуренции с голкипером .

– На нашем общении конкуренция никак не сказывается. А решения принимает тренер.

– А у вас общение какое?

– Рабочее.

– Ну вы общаетесь только во время сборов молодежки?

– Да.

– А друг друга там поздравить с днем рожденья и так далее?

– Можем, да, написать друг другу. Ну или там просьба какая-то будет, футболка или что-то, можем спокойно написать.

– Как бы ты охарактеризовал своего основного конкурента?

– Сильный конкурент.

– Насколько обидно то, что вызвали его, а не вызвали тебя? И ты понимаешь, почему это произошло?

– Обидно ли мне? Ну, наверное, как и любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, а национальная сборная – это мечта для футболиста, – конечно, мне было обидно.

Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу, – сказал Максименко.