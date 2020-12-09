Клопп о The Best: «Не сказал бы, что я лучший тренер в мире. По сути Флик выиграл все»

Главный тренер прокомментировал победу в номинации «Лучший тренер года».

«Я благодарен за это. Я был немного удивлен, совсем этого не ожидал. По сути Флик выиграл все.

Я хотел появиться здесь, чтобы выразить уважение. В прошлом году в Милане была действительно хорошая церемония. Думал, что появлюсь, даже если у меня не будет шансов на победу.

За меня проголосовало большинство тренеров и игроков. Я счастлив, это нечто особенное для меня и моего тренерского штаба.

В самом деле, если бы меня спросили: «Ты лучший тренер в мире?», я бы сказал: «Нет». Но меня окружают лучшие тренеры мира», – сказал Клопп.

У Клоппа и Флика по 24 балла в голосовании The Best. Юрген победил, получив больше очков от тренеров