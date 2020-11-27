«Месси будет в «ПСЖ» в следующем году». Журналист RMC Sport о форварде «Барсы»

Нападающий «Барселоны» перейдет в «ПСЖ», утверждает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Месси будет в «ПСЖ» в следующем году. Я не шучу. Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – сказал Риоло.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, с января аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

Летом Месси хотел уйти из «Барсы» и даже подал официальный трансферный запрос, однако руководство клуба отказалось его отпускать.

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