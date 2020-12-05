«Если говорят: «Ты говно», значит, я говно». Дивеев об интервью Черчесова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который раскритиковал некоторых игроков команды.

– Я не смотрел интервью. Только слышал по поводу критики футболистов. Это мнение тренера, он может говорить что угодно. Не подумайте, что я поддерживаю те слова, но и критиковать не собираюсь.

– Вас бы обидели подобные слова в ваш адрес?

– Я бы наоборот разозлился на себя. Если тебе говорят: «Ты говно», значит, я говно. Если плохой игрок, значит, что надо делать? Тренироваться, работать, становиться сильнее.

Я не такой человек, который будет в ответ огрызаться. Главное, чтобы говорили в лицо, а не получать информацию через третьи руки, – сказал Дивеев.

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