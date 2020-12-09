Черчесов о словах про Чалова: «Я похвалил его на ТВ. Рассчитывал на такую реакцию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое высказывание об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

– Вернемся к вашему резонансному телеинтервью и, в частности, к фразе о Чалове. Есть объяснение, почему ЦСКА так закусился в ответ? Вы ведь и похвалили форварда армейцев, сказав, что Федор прибавил.

– Я заметил в студии, что на последнем сборе Чалов выглядел гораздо лучше, по сравнению с предыдущими разами, когда к нам приезжал. Почему такая реакция клуба? Вопрос не ко мне. Давайте уже закроем эту тему. Тем более фамилии игроков в той части интервью называл не я, а ведущий их упомянул в своем вопросе. Вспомните интервью. Я не персонализировал.

– Не жалеете, что вообще пошли на ТВ?

– Нет. Я уже четыре года говорю подобные вещи. Просто чуть поменялись формулировки, появились некоторые эмоции – и вот такой эффект. Получилась реакция, которая была нужна и на которую я рассчитывал. Считаю, пандемия нас немного убаюкала.

– Нет ощущения, что реакция ЦСКА дает Чалову и другим молодым футболистам индульгенцию не принимать ваши слова близко к сердцу?

– Мы даем посылы и внимательно смотрим, как это работает. Вот и все. Если что-то видим, то всегда говорим своему подопечному. Если ты смалодушничал, промолчал, вовремя не сказал, значит, ты предаешь своего игрока! Так как его не поправил, не помог. Надо вовремя поставить футболиста на правильные рельсы. А если ты понимаешь, что рельсы не те, значит, пора что-то делать.

Понравится это игроку или нет? Допустим, можно спросить Джуджака. Какое у него было первое впечатление о требованиях нашего тренерского штаба в ? И что он думает сейчас? Сначала он, видимо, меня не понимал. А потом, когда в сезоне забил семь мячей, отдал 13 результативных передач, стал одним из лучших на чемпионате Европы, то как-то по-другому стал смотреть на ситуацию. И сейчас мы все время на связи, общаемся, недавно виделись в Будапеште.

Если тренеру что-то не нравится, он должен обязательно об этом говорить. Как можно проходить мимо, не указывая игрокам на какие-то недостатки? А потом мы удивляемся, где наше молодое поколение...

– Может быть, такие вещи следует говорить внутри команды, а не в интервью на всю страну?

– Еще раз повторяю: я Чалова похвалил на федеральном канале.

– Порадовала реакция ряда футболистов – Дзюбы, Шунина, Оздоева, Зобнина, – которые вас поддержали?

– Они увидели эмоциональную реакцию на мои слова и посчитали нужным высказаться. Футболисты понимают, о чем шла речь, и осознают, что посыл-то правильный, – сказал Черчесов.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного