«Черчесов – человек резкий и прямой в суждениях. При провокациях нужно держать удар». Дюков об интервью тренера

Президент РФС Александр Дюков оценил недавнее интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Как вы прокомментируете выступления Станислава Черчесова в прессе?

– Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого и прямого в суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить об общении, то это наложилось на национальные переживания. И главный тренер, и мы все тяжело переживаем результаты сборной. Но при этом я прошу понять его. Это человек, который может быть резок, но он точно не держит ни на кого из журналистов обиду.

Это как на поле – столкнулся с кем-то, но это не означает, что вы стали врагами. Мы обсуждали это. Говорил ему, что задача многих журналистов – постараться вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта. Если ставили такую задачу, то им удалось. Но ему нужно держать удар, если его провоцируют, – сказал Дюков.

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