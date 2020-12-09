«У «МЮ» есть все качества, чтобы бороться за титул». Матич об АПЛ

Полузащитник после матча с (3:2) оценил перспективы манкунианцев в .

После 12 игр «красные дьяволы» занимают в таблице 6-е место.

«Эти очень важные три очка приблизили нас к лидерам. У них [«Шеффилда»] должно быть больше одного очка в сезоне, но это футбол.

Если мы продолжим в том же духе… Иногда будет сложно, но мы должны показывать мастерство в каждом матче. Думаю, у нас есть все качества, чтобы бороться за титул. Удастся ли выиграть его – не знаю», – сказал Матич в эфире BBC Radio 5 Live.