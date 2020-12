Клопп – первый тренер, взявший приз The Best два раза подряд

, работающий с , получил приз как лучший тренер 2020 года.

53-летний немец стал первым специалистом, которому удалось получить эту награду два раза подряд.

Под руководством Клоппа «красные» выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет.

Финалистами в номинации «тренер года» стали также Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина) и Ханс-Дитер Флик («Бавария», Германия).

Награда вручается с 2016 года. Ранее ее получили Клаудио Раньери, Зинедин Зидан и Дидье Дешам.

🏆🏆 It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf