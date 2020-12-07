Сульшер о «Сосьедаде» в ЛЕ: «Звучит как жеребьевка ЛЧ. Они лидируют в Ла Лиге»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о «Реал Сосьедад», с которым команде предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

«Звучит как жеребьевка Лиги чемпионов. Эта команда определенно держит всех в напряжении. Сейчас они лидируют в Ла Лиге, опережая такие клубы, как «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Я смотрел их матчи пару раз, и это восхитительная команда. Они станут проверкой для нас.

Тогда мы провели ряд трудных матчей. Мы не можем думать о том, что жеребьевка Лиги Европы получилось для нас простой. Это как в Лиге чемпионов – они лидируют в Ла Лиге. Мы просто должны сохранять концентрацию», – сказал Сульшер.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья